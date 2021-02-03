Коронавирус: следствие ведет ВОЗ

В среду у делегации ВОЗ - визит в Уханьскую микробиологическую лабораторию, исследовательский центр при ведомственном НИИ.

Эксперты намерены разобраться, соответствуют ли действительности гипотезы, согласно которым нынешний SARS-CoV-2 был создан искусственно.

В программе - встречи с сотрудниками, в ходе которых будут задаваться вопросы по ключевым для расследования темам.

Питер Дарцак, эксперт, член делегации ВОЗ: "Мы намерены поставить перед коллегами важные вопросы, на которые ожидаем получить исчерпывающие ответы".

Согласно официальной версии, переносчиками коронавируса были летучие мыши, которыми нелегально торговали на местном рынке. Одним из первых несогласие со сказанным выразил лауреат Нобелевской премии, профессор-микробиог Люк Монтанье, сам долгое время работавший в университете Шанхая.

С его предположением не согласились, в частности, его же собственные коллеги из французского Института Пастера.