В Бразилии власти пока не представили план вакцинации населения

В Бразилии иммунологи предупреждают о нескольких факторах, которые могут привести к резкому росту заражений.

Вторая волна совпала с курортным сезоном и, соответственно, вечеринками, на которых беззаботно веселятся завсегдатаи знаменитой Ипанемы.

Вакцинация должна начаться не ранее, чем через три недели. Медлительность властей критикуют еще потому, что лишь за прошлый месяц количество вирусоносителей увеличилось на 70%.

Но худшее, как полагают специалисты, впереди.

По словам Марселу Гомеша из FIOCRUZ Institute, "в конце года обычно данные обрабатываются дольше. Это связано с праздниками, с тем, что люди берут отпуска, с количеством выходных дней. Это общее явление - как на уровне столицы, так и на уровне местных властей, которые получают документацию от региональных служб здравоохранения. Поэтому увеличивается время для подведения окончательных итогов и уточнения всех цифр".

Из Рио-де-Жанейро передает журналистка Euronews Анелиз Боржес: "Бразилия пытается сейчас оценить истинный масштаб второй волны эпидемии, как выяснитьнагрузку на систему стационаров, и пока, судя по всему, света в конце этого туннеля не видно".

Пока в этой крупной латиноамериканской стране нет обнародованного плана по проведению прививочной кампании. В игру вступил частный сектор здравоохранения, там готовы заключать контракты на поставки медикамента для тех, кто может себе позволить вакцинацию.

Гонсалу Весина, со-основатель Агентства по надзору за здравоохранением: "С моральной точки зрения недопустимо, что доступ к профилактике получат по этой схеме лишь те, у кого есть деньги, раньше тех, кто входит в группы риска и больше нуждается в прививке".

В настоящий момент в Бразилии - более 8 млн 100 тысяч инфицированных коронавирусом, от последствий заражения скончались свыше 200 тысяч человек.