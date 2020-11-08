В Японии провозглашён наследник престола

Принц Акисино официально объявлен наследником императорского престола Японии. Торжественная церемония провозглашения прошла в воскресенье. Она должна была состояться ещё в апреле в присутствии сотен приглашённых, однако была перенесена из-за пандемии и длилась всего 15 минут.
Наследник Хризантемового трона - младший брат нового японского императора Нарухито, у которого нет сыновей. А по традиции, взойти на престол в старейшей монархии мира может только мужчина.
54-летний принц Акисино, получивший при рождении имя Фумихито, отныне - первый в очереди престолонаследник. Он известен своими высказываниями о том, что императорской семье нужно уметь адаптироваться к современным реалиям, не боясь поступиться традициями.
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