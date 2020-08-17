(Не)вечная мерзлота Сибири: как меняется Север России из-за изменения климата

В программе "Климат сейчас" мы ежемесячно сообщаем вам о том, что на самом деле происходит с нашей планетой. В этом месяце мы уделим особое внимание Арктике и Сибири, покажем эксклюзивный репортаж с российского Севера, где тает вечная мерзлота, и быстро меняется ландшафт.
Последние изменения климата
Для начала ознакомимся с последними данными Службы по контролю за изменением климата программы "Коперник". В целом этот июль стат третьим самым жарким за период с 2016 по 2019 годы, на 0,5 градуса выше средних показателей с 1981 по 2010.
Если же мы посмотрим на Европу, то тут картина многообразна. На карте температурных аномалий в Европе и Арктике мы видим, что показатели Испании и Португалии – выше средних. В Великобритании и Скандинавии в июле – наоборот – было прохладнее обычного.
В Арктическом регионе в этих красных зонах было теплее, в особенности вдоль северного побережья Сибири.
Если мы посмотрим на тот же регион на карте аномалий концентрации морского льда, можно увидеть, что тенденция потепления сохраняется.
Красные зоны на карте видели значительно меньше морского ледяного покрова, чем ожидалось в июле, во многом здесь была просто открытая вода, потому что лед растаял.
Сейчас, когда планета прогревается, в Арктике, Сибири и на севере России происходят всевозможные сложные процессы. Так как же это на самом деле выглядит? Что на самом деле представляют из себя последствия изменения климата? Наш корреспондент Галина Полонская встретилась с группой российских ученых в Западной Сибири.
(Не)вечная мерзлота Сибири
Ямало-Ненецкий автономный округ — один из регионов в Западной Сибири, где в этом году была необычайно мягкая зима, а в мае — рекордная жара.
Прямо под поверхностным слоем земли здесь можно увидеть вечную мерзлоту. В начале августа ученый лаборатории BIO-GEO-CLIM Томского государственного университета при поддержке Российского научного фонда Сергей Лойко измеряет, как глубоко ему нужно копать, чтобы достичь твердого слоя. И он оказался намного ниже, чем ожидалось.
Когда вечная мерзлота тает, она высвобождает углерод и другие полезные ископаемые в окружающую среду. На одном из участков Сибири ученый видит значительные изменения.
Мы решили посетить одно из многих недавно высохших озер в этой части Западной Сибири, явление, непосредственно связанное с изменением климата.
Озера исчезают, потому что твердые слои вечной мерзлоты, которые формировали эту землю тысячелетиями, разрушаются, и вода просто уходит.
Еще одно последствие изменения климата – граница леса продвигается на север. Лес стремится к Арктике, в то время как слой вечной мерзлоты опускается ниже, оставляя за собой плодородную почву.
Этот обширный регион прогревается быстрее, чем другие части планеты из-за так называемого "контура положительной обратной связи".
Один пример: если снег тает раньше, он обнажает более темную землю под ним, которая поглощает больше солнечного света и еще больше нагревается.
Есть и другие проявления обратной связи: