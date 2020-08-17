(Не)вечная мерзлота Сибири: как меняется Север России из-за изменения климата

В программе "Климат сейчас" мы ежемесячно сообщаем вам о том, что на самом деле происходит с нашей планетой. В этом месяце мы уделим особое внимание Арктике и Сибири, покажем эксклюзивный репортаж с российского Севера, где тает вечная мерзлота, и быстро меняется ландшафт.

В последнее столетие число спущенных озёр, если сравнить с предыдущими 19 столетиями, увеличилось в 20 раз Сергей Лойко ученый, лаборатория BIO-GEO-CLIM, Томский государственный университет

Последние изменения климата

Для начала ознакомимся с последними данными Службы по контролю за изменением климата программы "Коперник". В целом этот июль стат третьим самым жарким за период с 2016 по 2019 годы, на 0,5 градуса выше средних показателей с 1981 по 2010.

Июль 2020 вошел в тройку самых жарких с 2016 года Euronews / Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Если же мы посмотрим на Европу, то тут картина многообразна. На карте температурных аномалий в Европе и Арктике мы видим, что показатели Испании и Португалии – выше средних. В Великобритании и Скандинавии в июле – наоборот – было прохладнее обычного.

В Арктическом регионе в этих красных зонах было теплее, в особенности вдоль северного побережья Сибири.

Карта температурных аномалий в Европе в июле 2020 Euronews / Coperniucs Climate Change Service implemented by ECMWF

Если мы посмотрим на тот же регион на карте аномалий концентрации морского льда, можно увидеть, что тенденция потепления сохраняется.

Красные зоны на карте видели значительно меньше морского ледяного покрова, чем ожидалось в июле, во многом здесь была просто открытая вода, потому что лед растаял.

Карта аномалий концентрации морского льда в июле 2020 Euronews / Coperniucs Climate Change Service implemented by ECMWF

Сейчас, когда планета прогревается, в Арктике, Сибири и на севере России происходят всевозможные сложные процессы. Так как же это на самом деле выглядит? Что на самом деле представляют из себя последствия изменения климата? Наш корреспондент Галина Полонская встретилась с группой российских ученых в Западной Сибири.

(Не)вечная мерзлота Сибири

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из регионов в Западной Сибири, где в этом году была необычайно мягкая зима, а в мае — рекордная жара.

Поверхностный слой земли в Ямало-Ненецком АО Wilks, Jeremy/

Прямо под поверхностным слоем земли здесь можно увидеть вечную мерзлоту. В начале августа ученый лаборатории BIO-GEO-CLIM Томского государственного университета при поддержке Российского научного фонда Сергей Лойко измеряет, как глубоко ему нужно копать, чтобы достичь твердого слоя. И он оказался намного ниже, чем ожидалось.

То есть вместо традиционных где-то 40 см мы сейчас видим где-то 55 см. Соответственно, обычно эту глубину деятельного горизонта мы видим в конце лета, где-то в середине сентября. Вот примерно на один месяц мерзлота стала более глубокой и, соответственно, к осени еще глубже опустится Сергей Лойко ученый, лаборатория BIO-GEO-CLIM, Томский государственный университет

Когда вечная мерзлота тает, она высвобождает углерод и другие полезные ископаемые в окружающую среду. На одном из участков Сибири ученый видит значительные изменения.

Корреспондент Euronews Галина Полонская и ученый Сергей Лойко Euronews

Проведенные нами исследования на этом ключевом участке и других ключевых участках показывают, что, да, действительно климат теплеет, экосистемы начинают на это реагировать, реагируют по-разному. Допустим, все, что связано с устойчивостью грунтов, приводит к тому, что они становятся менее стабильными. У нас высыхают озера, в озерах начинается активное торфонакопление Сергей Лойко ученый, лаборатория BIO-GEO-CLIM, Томский государственный университет

Мы решили посетить одно из многих недавно высохших озер в этой части Западной Сибири, явление, непосредственно связанное с изменением климата.

Озера исчезают, потому что твердые слои вечной мерзлоты, которые формировали эту землю тысячелетиями, разрушаются, и вода просто уходит.

Озера в регионе Западной Сибири Euronews

Зимы в фазу потепления климата — тёплые. Раз они тёплые, они ещё и более многоснежные, как правило. Почва и дно ручья, которые находятся под снегом, не успевают как следует промерзнуть. И поэтому, когда скапливается большая масса талой воды в озерной котловине и начинает давить, она снег быстро сносит, а почва талая, и она ее тоже как бульдозером сносит, прочищает русло. А раз она прочищает русло и сносит берега, то, соответственно, озеро начинает спускаться и исчезать Сергей Лойко ученый, лаборатория BIO-GEO-CLIM, Томский государственный университет

Еще одно последствие изменения климата – граница леса продвигается на север. Лес стремится к Арктике, в то время как слой вечной мерзлоты опускается ниже, оставляя за собой плодородную почву.

Вечная мерзлота сменяется плодородной почвой из-за изменения климата Euronews

Этот обширный регион прогревается быстрее, чем другие части планеты из-за так называемого "контура положительной обратной связи".

Один пример: если снег тает раньше, он обнажает более темную землю под ним, которая поглощает больше солнечного света и еще больше нагревается.

Есть и другие проявления обратной связи:

Есть такая точка зрения, что таяние вечной мерзлоты может спровоцировать ускорение этого процесса. То есть таяние само себя как бы ускоряет за счет того, что при таянии мерзлота превращается в талый грунт, который как бы начинает дышать, выделять парниковые газы, эти газы в атмосфере усиливают парниковый эффект, соответственно таяние усиливается, ускоряется Сергей Лойко ученый, лаборатория BIO-GEO-CLIM, Томский государственный университет