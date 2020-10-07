Самый тёплый сентябрь

Минувший сентябрь стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте европейской программы спутникового наблюдения Copernicus.

Значительно превышали средние показатели и температуры в арктической зоне Сибири, а уровень арктического льда стал вторым за всё время спутниковых измерений как по дневной - так и по среднемесячной норме.

Сразу в несокльих районах мира прошедший месяц ознаменовался рекордной запсухой и жарой, ставших одной из причин беспрецедентных лесных пожаров.

В среднем по нашей планете температура воздуха в сентябре была на 0,05 градуса теплее, чем за тот же месяц 2019 года. А считавшийся до сих пор рекордным показатель 2016-го был превышен на 0,08 градуса.

Побит рекорд и на европейском уровне. По данным Copernicus, температура в Европе в прошедшем месяце была на 0,2 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом сентябре 2018 года.

Европейцы наслаждались длинным летом, но его последствия будут ощутимы позднее.

Самая высокая за последние 130 лет среднемесячная температура наблюдалась и в России, ранее самым тёплым здесь считался сентябрь-2016.