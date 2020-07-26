Польша: удар по правам женщин?

Разрыв по идеологическим причинам: Польша объявила о выходе из Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношением женщин. В Варшаве считают, что польское законодательство в полной мере отвечает данному требованию, а вот с некоторыми положениями Стамбульской конвенции в корне несогасны.

Речь идет о концепции гендерной идентичности, которая является определяющей и превалирует над биологическим полом. По словам министра Юстиции Польши Збигнева Зебро, подобное положение является "вредной идеологической установкой". "Мы не считаем нужным прививать подобные взгляды польской молодежи", - заявил он.

Как отмечают наблюдатели, правящая партия Польши близка к католической церкви и пропагандирует консервативную социальную политику. Переизбранный недавно на второй срок президент Анджей Дуда во время своей кампании открыто высказывался против однополых браков, а людей, отстаивающих взгляды ЛГБТ-сообщества, сравнил с "нео-большевиками".

В Совете Европы (СЕ) выразили сожаление в связи с решением Польши. "Выход со Стамбульской конвенции был бы весьма печальным и серьезным шагом назад в деле защиты женщин от насилия в Европе", - заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.