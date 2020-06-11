Йоханнес Хан: "Гранты - не бесплатные обеды"

На фоне пандемии коронавирусаа ЕС оказался перед рецессией исторического масштаба. Чтобы ускорить восстановление экономики Еврокомиссия предлагает задействовать бюджет ЕС на 2021-2027 годы, к которому может подключить вызывающий множество споров Фонд восстановления.

В чем основные сложности согласования механизмов помощи на выходе из санитарного кризиса? На вопросы Euronews ответил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

Euronews: "Основными сторонниками запуска нового Фонда восстановления с бюджетом в 750 миллиардов евро являются крупнейшие экономики Европы: Италия, Испания, Франция и Германия.

Есть у нас и группа так называемых "бережливых стран", среди них Нидерланды и Австрия, которые не хотят столько тратить. На ваш взгляд, кто в ЕС готов пойти на уступки и сделать шаг на пути к преодолению этой разницы позиций?"

Йоханнес Хан: "Две трети экспорта каждой европейской страны предназначены для сбыта на другом европейском рынке. Поэтому если мы мечтаем о восстановлении экономики в целом, то должны делать это по всем фронтам, в идеале - одновременно. У нас ведь действуют цепочки закупок, поставок. В первую очередь следует помочь самым нуждающимся участникам.

Мы не только провели оценку потребностей, чтобы понимать, что кому нужно, но и разработали механизм распределения средств. Мы не говорим о раздаче бесплатных обедов, мы увязываем финансовые пакеты с определенными реформами, которые помогут странам не только встать на ноги после пандемии, но и обрести большую стабильность, устойчивость перед лицом возможных кризисов в будущем".

Euronews: "Странам Ес нужно найти баланс между пакетами, которые распределяются в виде грантов, то есть на безвозмездной основе, и кредитными средствами. Так называемая "четверка бережливых" - Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания - может потребовать изменения соотношения, отказавшись передавать две трети средств в виде грантов. Что вы об этом думаете?"

Йоханнес Хан: "Так называемые "бережливые" должны понимать, что речь идет об инвестициях. Мы инвестируем в улучшение показателей европейской экономики, и здесь, я думаю, каждый должен сделать свой вклад и понять взаимозависимость процессов. Я лучше всего знаю ситуацию в Австрии, так вот, ее вторым величине экспортным направлением является Италия. И если итальянский рынок расшатан, это плохо и для австрийкой экономики, где каждое четвертое рабочее место зависит от экспорта".

Euronews: "Приведете примеры реформ, на которые должны пойти страны ЕС, чтобы получить доступ к фондам?"

Йоханнес Хан: "Хорватия - чудесная маленькая страна Европейского Союз; это государство больше других в ЕС зависит от доходов туристического сектора, он обеспечивает до четверти ее ВВП.

Перед Хорватией стоит задача более эффективно распределить риски, что предполагает диверсификацию экономики. Мы как раз и пытаемся помочь ей в этом, отталкиваясь от нынешнего кризиса, предлагаем больше вкладывать в диверсификацию. Это придаст экономике устойчивость, в том числе и перед лицом возможных кризисов в будущем".

Euronews: "В процесс восстановления должен быть вовлечен частный сектор. Некоторые государства-члены хотели бы, чтобы это привело к созданию так называемых "европейских чемпионов", речь идет о больших компаниях в таких отраслях, как авиастроение или автопром. Другие страны больше заинтересованы в развитии крепкого малого и среднего бизнеса, который обеспечивает основные рабочие места. на что вы делаете ставку?"

Йоханнес Хан: "Малые и средние компании всегда являются основой экономики. Обычно они обеспечивают от 80 до 90% всех рабочих мест. Они же часто являются поставщиками для крупных отраслей. Так что, как видите, нам нужен и малый, и крупный бизнес".

Euronews: "Поговорим о том, как аккумулировать средства, необходимые для реализации всех ваших инициатив. Еврокомиссия предлагает ввести европейский налог для крупных корпораций, которые получают большую прибыль от единого рынка; звучали предложения о специальном налоге для цифрового сектора, больших технологических компаний. Какие аргументы вы используете, чтобы убедить государства-члены: новые налоги - хорошая идея?"

Йоханнес Хан: "Говоря о грантах, мы должны понимать, из чего будем их оплачивать. У нас есть два варианта. Первый предполагает увеличение отчислений государств- членов в бюджет ЕС, второй - освоение новых источников доходов, что позволит странам делать меньшие взносы.

Я не вижу большого энтузиазма среди стран по поводу увеличения отчислений в общий бюджет. На этом фоне второй вариант представляется мне более реалистичным.

Мы не целимся в частных европейских налогоплательщиков, они и так достаточно пострадали от кризиса. К тому же во многих странах и без того высокие налоги. ... Отмечу, что идея о новых отраслевых сборах позволит нам добиться и решения политических задач первостепенной важности".

Euronews: "Вы сказали, что Европа должна быть конкурентоспособной-в условиях, когда другие геополитические тяжеловесы, Китай или США, также имеют собственные программы восстановления. Достаточно ли средств в европейском бюджете, чтобы гарантировать Европе конкурентоспособную позицию?"

Йоханнес Хан: "Если мы примем этот бюджет, думаю, нам средств хватит. Ресурсов будет достаточно, чтобы справиться с кризисом и чтобы - и это самое важное! - помочь Европе, странам-членам, обществу преодолеть трудности, выйти из них более закаленными и устойчивыми".

Euronews: "Последний вопрос. Как вы думаете, новое финансовое соглашение будет готово к июлю или же скорее в сентября, когда у Германии, нового председателя ЕС, появится больше времени на координацию усилий в ЕС?"

Йоханнес Хан: "Нет, я планирую , что документ будет готов в июле. Я должен сказать, что президент Европейского Совета Шарль Мишель уже координирует этот процесс, у него все под контролем, я настроен оптимистично. Думаю, страны-члены также понимают срочность: они каждый день ощущают последствия кризиса, видят, что надо действовать безотлагательно".