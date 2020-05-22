27-летний афганец Идрис Сяваш, уроженец провинции Лагман, ездит на своем велосипеде в отдаленные кишлаки провинции Нангархар, чтобы рассказать местным жителям о мерах предосторожности против коронавирусной инфекции. Как рассказали корреспонденту AFP местные жители, Идрис для них - единственный источник информации о COVID-19, так как у них в кишлаке ни у кого нет ни телевизора, ни мобильного телефона.