Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Офлайн-клубные мероприятия в Нидерландах предлагают живое общение без экранов
No Comment

Видео. Цифровой детокс: офлайн-клубы в Нидерландах предлагают общение без экранов

Последние обновления:

В Амстердаме и Утрехте участники приходят на встречи «офлайн-клуба», сдают телефоны и посвящают время творчеству и живому общению.

Участники собрались на мероприятие «Offline Club» в Амстердаме, сдав свои смартфоны перед тем, как принять участие в двухчасовой сессии, посвящённой творческим и социальным занятиям. Она прошла в церкви Posthoornkerk, где гости писали, мастерили и слушали живую игру на фортепиано.

Организаторы говорят, что инициатива призвана побудить людей отключаться от цифровых устройств и сосредотачиваться на размышлениях и живом общении. Концепция, запущенная в 2024 году, уже распространилась на несколько городов по всей Европе.

Участники описывают этот опыт как передышку от постоянного пребывания перед экраном, а исследователь из Утрехта отмечает, что многие приложения специально устроены так, чтобы удерживать внимание пользователей с помощью краткосрочных поощрений, из-за чего им труднее отключиться.

