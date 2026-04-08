Видео. Цифровой детокс: офлайн-клубы в Нидерландах предлагают общение без экранов

Участники собрались на мероприятие «Offline Club» в Амстердаме, сдав свои смартфоны перед тем, как принять участие в двухчасовой сессии, посвящённой творческим и социальным занятиям. Она прошла в церкви Posthoornkerk, где гости писали, мастерили и слушали живую игру на фортепиано.

Организаторы говорят, что инициатива призвана побудить людей отключаться от цифровых устройств и сосредотачиваться на размышлениях и живом общении. Концепция, запущенная в 2024 году, уже распространилась на несколько городов по всей Европе.

Участники описывают этот опыт как передышку от постоянного пребывания перед экраном, а исследователь из Утрехта отмечает, что многие приложения специально устроены так, чтобы удерживать внимание пользователей с помощью краткосрочных поощрений, из-за чего им труднее отключиться.