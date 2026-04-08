Атаки Ирана в Персидском заливе ставят под сомнение прекращение огня (журналисты Euronews)

Объявление о прекращении огня в иранской войне, сделанное в последнюю минуту, было встречено с всеобщим облегчением в Персидском заливе во вторник вечером, когда регион готовился к худшему на фоне разгорающейся словесной войны между Вашингтоном и Тегераном.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Однако ни Иран, ни Соединенные Штаты не уточнили, когда именно начнется прекращение огня, и это стало очевидным в среду утром, когда Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сообщили о новых иранских атаках.

Журналисты Euronews в Дубае получили предупреждение о воздушной тревоге ранним утром в среду и наблюдали активность истребителей над городом на протяжении всего утра.

ОАЭ объявили о новой атаке на газовый комплекс Хабшан, что положило конец недолговечным надеждам на то, что прекращение огня принесет столь желанное спокойствие.

Власти Эмиратов сообщили, что производство на комплексе Хабшан будет приостановлено, поскольку падающие обломки после перехвата атаки вызвали многочисленные пожары на объекте. В результате двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии получили легкие травмы, уточнил медиа-офис Абу-Даби.

Журналисты Euronews в Дохе получили предупреждение о воздушном налете ранним утром в среду после продолжительного иранского удара во вторник вечером, который произошел еще до объявления о прекращении огня: по меньшей мере восемь перехватывающих взрывов потрясли город и на час задержали прибывающие в Доху рейсы.

В Бахрейне также раздались новые взрывы после того, как в среду утром вновь зазвучали сирены, призывающие жителей укрыться. Возобновление атак последовало за ночными иранскими ударами, в результате которых были повреждены дома в районе Ситра, а два человека получили ранения от шрапнели, упавшей после перехвата иранского беспилотника.

В столице Ирана Тегеране поздним утром в среду жители услышали звуки, похожие на выстрелы систем противовоздушной обороны. Позднее, по сообщениям Associated Press, появились данные о том, что это были учения, однако без каких-либо уточнений.

Во вторник вечером США и Иран заявили, что договорились о двухнедельном прекращении огня, которое предусматривает открытие Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп первоначально сообщил, что Иран предложил "выполнимый" план из десяти пунктов, который мог бы помочь прекратить войну, начатую США и Израилем в феврале. Однако позже он назвал этот план мошенническим, не приведя подробностей. Ни Тегеран, ни Вашингтон не уточнили, когда именно должно начаться прекращение огня.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что поддерживает решение Трампа приостановить удары по Ирану на две недели, однако эта договоренность не распространяется на войну с "Хезболлах" в Ливане.