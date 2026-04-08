Французы ждут подешевения топлива. Париж объявил, что это вот-вот произойдет

Объявление о 15-дневном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном и открытии Ормузского пролива дало надежду на подешевение топлива во Франции.

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил в среду, что цены должны пойти вниз, в том числе и для конечных потребителей, заправляющих свои автомобили.

Глава французского кабмина объявил, что в ближайшее время проведет встречу с ключевыми представителями отрасли, не уточнив дату.

Однако пока цены на заправках остаются высокими, констатируют наблюдатели. Литр дизельного топлива стоил в среду 2,38 евро, что в среднем на 70 центов дороже. чем до начал войны в Иране. А за литр бензина SP95-E10 придется заплатить 2,02 евро - на 30 центов больше, чем 27 февраля..

Оливье Гантуа, президент Французского союза нефтяной промышленности (UFIP), в интервью Franceinfo заявил, что ожидает снижения цен "на 5-10 центов [за литр] в ближайшие несколько дней". "Если цена останется на уровне 93-95 долларов за баррель, то цены на бензин во Франции", - прогнозирует он, отмечая, что эффект "появится очень быстро".

На фоне анонса перемирии США и Ирана фьючерсы нефти марки Brent сразу же потеряли почти 13%, опустившись до цены в 95 долларов за баррель. Сырая нефть, по данным платформы Trading Economics, подешевела на мировых рынках 14% за сутки и продавалась по 96 долларов за баррель. Мазут, который распространен в США как печное топливо, опустился в цене на 17% за сутки, бензин - почти на 10%.

Президент Франции Макрон приветствовал прекращение огня на Ближнем Востоке, призвав стороны соблюдать договоренность в полном объеме. Он также призвал распространить перемирие на Ливан, где продолжаются боевые действия Израиля против группировки "Хезболлах".