Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Французы ждут подешевения топлива. Париж объявил, что это вот-вот произойдет

Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Себастьен Лекорню принимают участие в заседании Совета обороны и безопасности в Елисейском дворце Авторское право  AP Photo
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

На фоне перемирия США и Ирана нефть начала дешеветь. Конечные потребители ждут, когда процесс дойдет до автозаправок.

Объявление о 15-дневном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном и открытии Ормузского пролива дало надежду на подешевение топлива во Франции.

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил в среду, что цены должны пойти вниз, в том числе и для конечных потребителей, заправляющих свои автомобили.

Глава французского кабмина объявил, что в ближайшее время проведет встречу с ключевыми представителями отрасли, не уточнив дату.

Однако пока цены на заправках остаются высокими, констатируют наблюдатели. Литр дизельного топлива стоил в среду 2,38 евро, что в среднем на 70 центов дороже. чем до начал войны в Иране. А за литр бензина SP95-E10 придется заплатить 2,02 евро - на 30 центов больше, чем 27 февраля..

Оливье Гантуа, президент Французского союза нефтяной промышленности (UFIP), в интервью Franceinfo заявил, что ожидает снижения цен "на 5-10 центов [за литр] в ближайшие несколько дней". "Если цена останется на уровне 93-95 долларов за баррель, то цены на бензин во Франции", - прогнозирует он, отмечая, что эффект "появится очень быстро".

На фоне анонса перемирии США и Ирана фьючерсы нефти марки Brent сразу же потеряли почти 13%, опустившись до цены в 95 долларов за баррель. Сырая нефть, по данным платформы Trading Economics, подешевела на мировых рынках 14% за сутки и продавалась по 96 долларов за баррель. Мазут, который распространен в США как печное топливо, опустился в цене на 17% за сутки, бензин - почти на 10%.

Президент Франции Макрон приветствовал прекращение огня на Ближнем Востоке, призвав стороны соблюдать договоренность в полном объеме. Он также призвал распространить перемирие на Ливан, где продолжаются боевые действия Израиля против группировки "Хезболлах".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

