Лидер Гоминьдана в Китае содействует приходу "теплой весны"

В Китае принимают лидера тайваньской оппозиции. Чжэн Ливэнь, глава партии Гоминьдан, прилетела по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она стала первым за 10 лет председателем Гоминьдана, посетившем КНР (аналогичную поездку совершила в 2016 году тогдашняя глава партии Хун Сючжу - прим.).

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В деталях программа шестидневного визита, начавшегося в Шанхае, не раскрывается и пока неизвестно, состоится ли личная встреча Чжэн Ливэнь с Си Цзиньпином.

Наблюдатели обращают внимание, что приглашение в адрес Чжэн Ливэнь поступило в канун запланированной на май поездки в Пекин Дональда Трампа.

Сама Чжэн Ливэнь сообщила, что с энтузиазмом восприняла возможность посетить КНР, выразив надежду на приход в отношениях между сторонами "теплой весны". Лидер Гоминьдана считает поездку логичной в рамках разделяемого ею и КНР "консенсуса 1992 года", который подразумевает признание обеими сторонами единства Китая при разном понимании того, каким он должен быть.

Диалог Пекина с тайваньской оппозицией резко контрастирует с неприятием материковым Китаем действующего президента Тайваня Лая Циндэ , которого КНР считает "сепаратистом". Нынешнее руководство острова из Демократической прогрессивной партии (ДПП) выступает за независимость Тайваня и размежевание с коммунистическим Китаем.

В ДПП негативно отреагировали на поездку Чжэн, отметив, что Пекин ставит целью помешать военным закупкам Тайваня у США и сотрудничеству с другими странами. Сообщается, что на фоне визита Чжэн в КНР парламент Тайваня, контролируемый оппозицией, затормозил попытки правительства принять оборонный бюджет в 40 миллиардов долларов, предназначенный для финансирования купли-продажи орудия с США и развития собственной оборонной промышленности Тайваня.

Гостья на приеме у директора Канцелярии по делам Тайваня Сун Тао, 7 апреля 2026 года. AP/Kuomintang

Пекин усиливает военное давление на остров, регулярно проводя поблизости учения с боевой стрельбой. Госдепартамент США заявил, что такие действия "неоправданно усиливают напряженность", и призвал КНР остановиться.

Перед отъездом из Тайбэя Чжэн Ливэнь заявила журналистам, что Тайвань должен приложить усилия для предотвращения войны. Ее провожали в аэропорту десятки сторонников и противников с плакатами в руках. "Я верю, что благодаря этому мирному путешествию все с еще большим желанием увидят искренность и решимость Центрального комитета коммунистической партии Китая использовать мирный диалог и обмен мнениями для урегулирования всех возможных разногласий между двумя сторонами", - заявила политик.

Лидер тайваньского Гоминьдана (КМТ) Чэн Ли-вун выступает на торжественном ужине с директором Управления по делам Тайваня Китая Сун Тао в Шанхае, Китай, вторник, 7 апреля 2026 года. AP/Kuomintang

Представитель Министерства иностранных дел Китая напомнил во вторник, что отношения с Тайванем являются частью внутренних дел КНР "Китай последовательно и четко выступает против военных связей между США и Тайванем", - отметил чиновник.

Пекин неоднократно критиковал продажу Вашингтоном оружия Тайваню, в частности масштабную сделку в 11 миллиардов, о которой администрация Трампа объявила в декабре. Вашингтон - сильнейший неофициальный сторонник острова и поставщик оружия; ожидается, что вопрос о продаже оружия будет обсуждаться на саммите Си и Трампа.

Во время февральского разговора с американским лидером Си заявил, что "Тайваню никогда не позволят отделиться от Китая".

Избранная осенью 2025 г. лидер Гоминьдана Чжэн в свое время была членом ДПП, но потом изменила позицию. Ранее в интервью DW она допустила, что действия правящей партии "вполне могут превратить Тайвань во вторую Украину".

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что готов применить силу в случае, если понадобится установить контроль над островом. По мнению наблюдателей, участившиеся контакты с Гоминьдан призваны показать, что Китай стремится решить проблему воссоединения мирным путем. Гоминьдан же сигнализирует своему электорату готовность избежать конфронтации.