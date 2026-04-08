Видео. Серия авиаударов по Бейруту, экстренные службы тушат пожары

Множественные израильские авиаудары пришлись по центру Бейрута, как видно на кадрах, в небо поднялись большие столбы черного дыма. В зданиях вспыхнули пожары, к месту прибыли машины экстренных служб.
Израильские военные заявили, что провели скоординированную операцию, в ходе которой в течение нескольких минут нанесли удары более чем по 100 объектам «Хезболлы» в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.
Удары были нанесены спустя несколько часов после того, как США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Израиль заявил, что соглашение не распространяется на его операции против «Хезболлы» в Ливане.