Спасатели работают на месте израильского авиаудара по жилому дому в Бейруте, Ливан.
No Comment

Видео. Серия авиаударов по Бейруту, экстренные службы тушат пожары

Последние обновления:

Несколько израильских ударов пришлись по Бейруту вскоре после объявления прекращения огня между США и Ираном, над городом поднимались клубы дыма.

Множественные израильские авиаудары пришлись по центру Бейрута, как видно на кадрах, в небо поднялись большие столбы черного дыма. В зданиях вспыхнули пожары, к месту прибыли машины экстренных служб.

Израильские военные заявили, что провели скоординированную операцию, в ходе которой в течение нескольких минут нанесли удары более чем по 100 объектам «Хезболлы» в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

Удары были нанесены спустя несколько часов после того, как США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Израиль заявил, что соглашение не распространяется на его операции против «Хезболлы» в Ливане.

