Израиль нанес серию авиаударов по Бейруту, заявив об атаках на "Хезболлах"

Израильские авиаудары без предупреждения обрушились на несколько густонаселенных коммерческих и жилых районов в центре Бейрута в среду днем, спустя несколько часов после объявления двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.

Израиль заявил, что соглашение не распространяется на его войну с поддерживаемой Ираном шиитской группировкой "Хезболлах" в Ливане, хотя Пакистан, выступивший посредником, заявил, что оно распространяется.

Израильские военные назвали этот удар крупнейшим скоординированным ударом в текущей войне, и заявили, что поразили более 100 целей "Хезболлах" в течение 10 минут в Бейруте, южном Ливане и восточной части долины Бекаа. Военные Израиля заявили, что "Хезболлах" покинула свой оплот в южных пригородах Бейрута, известный как Дахие, и вместо этого передислоцируется в северные районы Бейрута и смешанные районы города.

Над некоторыми районами столицы Ливана поднимался черный дым. Поисково-спасательные операции продолжаются, власти Ливана заявляют, что погибли десятки людей и сотни пострадали. Врачи не справляются с наплывом пациентов в больницах. По последним данным, погибли 89 человек.

Несколько ударов были нанесены по оживленным торговым точкам, что вызвало панику на улицах.

Президент Ливана Жозеф Аун заявил о "варварских актах агрессии, которые не признают никаких прав и не уважают никаких соглашений или обязательств".

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Израиль убивает "беззащитных мирных жителей" и "совершенно игнорирует все региональные и международные усилия по прекращению войны".

В ответ МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что "президент и премьер-министр Ливана без зазрения совести нападают на Израиль за то, что тот сделал то, что они должны были сделать сами - нанес удар по "Хезболлах"

"После тысяч нападений на Израиль с их территории они не приносят никаких извинений, а наоборот, выдвигают требования. Они не разоружили "Хезболлах". Они не препятствовали и не препятствуют обстрелам Израиля. Они солгали, когда заявили, что демилитаризовали территорию вплоть до реки Литани. Теперь мы должны сделать это вместо них. Министры от "Хезболлах" по-прежнему занимают посты в ливанском правительстве, а иранский посол остается в Бейруте, открыто игнорируя их собственные решения. Пришло время начать действовать против "Хезболлах". Делами, а не словами. А если вы не способны на это, по крайней мере, не мешайте", - заявил МИД Израиля.

Дым поднимается после израильского авиаудара по зданию в Бейруте, 8 апреля 2026 года AP Photo

Израильские военные заявили, что их целью были ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура, и обвинили "Хезболлах" в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

"Государство Ливан и его гражданское население должны отказаться от укоренения "Хезболлах" в гражданских районах и наращивания ее потенциала вооружений", - говорится в заявлении военных.

Между тем в Иране выступили с угрозами в адрес Израиля, заявив, что готовится ответ на удары Израиля по Бейруту.

Ранее Израиль проводил операции против "Хезболлах" в южных и восточных районах Ливана и южных пригородах Бейрута.

До начала волны новых ударов один из представителей "Хезболлах" заявил агентству Associated Press, что группировка дает шанс посредникам добиться прекращения огня в Ливане, но "мы не объявляли о своей приверженности прекращению огня, поскольку израильтяне его не соблюдают". Он говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права давать публичные комментарии.

Официальный представитель "Хезболлах" заявил, что группировка не согласится на возвращение к статус-кво, существовавшему до 2 марта, когда Израиль наносил почти ежедневные удары по Ливану, несмотря на номинально действующее прекращение огня после окончания последней полномасштабной войны в ноябре 2024 года.

"Хезболлах" выпустила ракеты по Израилю через несколько дней после того, как США и Израиль атаковали Иран, а Иран выступил с ответными ударами, что вызвало региональную войну. Израиль провел наземное вторжение в Ливане против боевиков "Хезболлах".

В результате израильских авиаударов в Ливане погибло более 1530 человек, в том числе более 100 женщин и 130 детей. Израильские военные заявили, что убили сотни боевиков "Хезболлы". Более 1 миллиона человек стали вынужденными переселенцами в Ливане.

В начале среды, после объявления о прекращении огня в Иране, многие перемещенные лица, спавшие в палатках на улицах Бейрута и прибрежного города Сидон, начали собирать свои вещи, готовясь вернуться в свои дома.

Первые лица ведут поиск на месте израильского авиаудара по жилому дому в Бейруте, 8 апреля 2026 года AP Photo

Это было до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся, что военные продолжат наступление в Ливане.

В разросшемся лагере для перемещенных лиц на набережной Бейрута семьи, ошеломленные противоречивыми заявлениями, выражали растерянность и отчаяние.

"Мы больше не можем этого выносить: спать в палатке, не принимать душ, неопределенность", - говорит 35-летний Фади Зайдан. Он и его родители уже собирались вернуться в южный город Эн-Набатия, но комментарии Нетаньяху остановили их на пути.

"Но если мы поедем домой, то станем мишенью", - сказал Зайдан.