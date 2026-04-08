Греция с 1 января запрещает доступ к социальным сетям детям младше 15 лет

Греция запретит доступ к соцсетям детям младше 15 лет, заявил в среду премьер-министр Кириакос Мицотакис.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Для объявления он выбрал TikTok: "Мы решили пойти на сложную, но необходимую меру, - сказал он в видеоролике. - Греция - одна из первых стран в мире, которая пошла на такой шаг".

Премьер-министр Греции сообщил, что постановление будет внесено в парламент этим летом и вступит в силу 1 января 2027 года.

Мицотакис добавил, что окажет давление на Евросоюз с тем, чтобы тот последовал его примеру.

Я знаю, что некоторые из вас будут недовольны.... Наша цель - не оградить вас от технологий, а бороться с зависимостью от определенных приложений, которые вредят вашей свободе. Наука доказала, что, когда ребенок часами сидит перед экранами, его мозг не отдыхает Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Глава греческого правительства подчеркнул, что ряд приложений вызывают в детях зависимость ради прибыли.

Он также обратился к родителям, заявив, что ни один закон не может заменить их, и что государство просто предоставляет им дополнительный инструмент.

@kyriakosmitsotakis_ Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Премьер-министр Греции направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с конкретными предложениями по созданию к концу 2026 года единой европейской структуры. Её цель - дополнить и усилить национальные инициативы по защите несовершеннолетних.

Он в частности упоминает о национальной инициативе KidsWallet, которая "может стать моделью" для общеевропейского решения. KidsWallet - инновационное приложение, выпускаемое государством. Оно позволяет родителям устанавливать чёткие ограничения на использование приложений и одновременно обеспечивает безопасный и надежный процесс проверки возраста, гарантируя, что дети будут знакомиться только с соответствующим возрасту контентом. Оно совместимо с европейским механизмом проверки возраста.

В декабре Австралия стала первой страной в мире, которая потребовала от TikTok, YouTube, Snapchat и других удалить принадлежащие лицам младше 16 лет аккаунты, в противном случае им грозят крупные штрафы. Индонезия уже последовала её примеру, направив в марте повестки Google и Meta в связи с несоблюдением закона.

В прошлом месяце Австрия объявила, что вскоре запретит использование соцсетей детьми в возрасте до 14 лет и планирует ввести новый закон "уже этим летом". Испания и Дания также объявили о намерении ввести возрастной порог.