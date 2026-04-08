Сесиль Колер и Жак Парис вернулись во Францию после почти четырех лет содержания под стражей в Иране

Сесиль Колер и Жак Парис, находившиеся под стражей в Иране, были освобождены и прибыли во Францию в среду 8 апреля. Авторское право  AP Photo
Сесиль Колер и Жак Парис, находившиеся под стражей в Иране, были освобождены и прибыли во Францию в среду 8 апреля. Авторское право  AP Photo
By Nathan Joubioux & Euronews и AFP
Президент Эммануэль Макрон встретился с двумя гражданами Франции, которые вернулись в Париж в среду после почти четырех лет содержания под стражей в Иране по обвинению в шпионаже. Французский лидер приветствовал Сесиль Колер (41 год) и Жака Париса (72 года) в саду Елисейского дворца.

Сесиль Колер, бывшая заключенная в Иране: "Я хотела бы начать с того, что хочу сказать, какое облегчение мы испытываем, снова увидев наших близких, как невероятно счастливы были обнять их. Наконец, я также хотела бы выразить свою благодарность государственным службам, конечно же, президенту Республики, министру иностранных дел и всем службам, которые мобилизовали ресурсы, всем людям, которые неустанно трудились, чтобы вытащить нас из ада Эвина (тюрьма в Тегеране, прим. ред.), где мы ежедневно переживали ужасы, где мы постоянно сталкивались с произволом".

Долгая дорога домой

Ранее в среду 8 апреля профессор Сесиль Колер и Жак Парис прибыли во Францию.

Коммерческий рейс, на борту которого они находились, приземлился незадолго до 9 утра в аэропорту Париж-Шарль де Голль. Пару сопровождали сотрудники Кризисного центра Министерства иностранных дел. Колер и Парис воссоединились со своими семьями, которые пришли их встретить.

"Это огромное облегчение для нас", - прокомментировал во вторник освобождение французов президент Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, двое бывших заключенных смогли покинуть Иран на автомобиле "без какой-либо особой координации с американскими и израильскими силами", действующими в регионе. Им потребовалось восемь часов, чтобы добраться до границы с Азербайджаном, и еще четыре часа, чтобы пересечь ее. Затем они отправились в Баку, а на следующий день вылетели обратно во Францию.

"Мы невероятно рады, что они прибыли на французскую землю", — сказал Макрон, еще раз поблагодарив Оман за посреднические усилия.

Освобождение в условиях войны

Колер и Парис покинули страну после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник предупредил о массированных ударах по гражданской инфраструктуре после истечения установленного им срока для возобновления работы жизненно важного Ормузского пролива.

Позже во вторник Трамп заявил о приостановке бомбардировок Ирана на две недели. Источник в иранской дипломатической среде приветствовал эту новость.

"Объявленное в Иране прекращение огня и возвращение двух французских граждан — это двойной повод для удовлетворения", — сказал источник.

В кругу, близком к министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро, заявили, что "их освобождение обеспечила сложившаяся ситуация". "Если бы с нашими соотечественниками произошло что-то драматическое, реакция была бы яростной", — добавил источник.

Колер и Парис, оба учителя, хотя Парис находится на пенсии, были арестованы в мае 2022 года в последний день поездки в Иран, которая, по словам их семей, была туристической.

В октябре 2025 года Колер и Парис были приговорены соответственно к 20 и 17 годам лишения свободы, в том числе за шпионаж. Обвинения, по словам близких, были сфабрикованы. В ноябре прошлого года они были освобождены, но с запретом покидать Исламскую Республику Иран.

Активисты и некоторые западные правительства обвиняют Иран в целенаправленной стратегии захвата заложников с целью вынудить Запад пойти на уступки.

Ранее Тегеран предлагал обменять гражданку Ирана Махдие Эсфандиари на Колер и Париса. В феврале французский суд приговорил Эсфандиари к одному году тюремного заключения за оправдание терроризма в связи с ее комментариями в социальных сетях, в том числе по поводу нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Также по теме

Иран не должен держать мировую экономику в заложниках, заявила министр ОАЭ Euronews

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

