Снова в школу после карантина

Вьетнамские дети возвращаются в школы. Учебные заведения открылись после того, как правительство более двух неделю подряд отчитывалось об отсутствии случаев заражения коронавирусом на территории страны. Занятия возобновляются на условиях соблюдения строгих санитарных правил. На входе в здание и в класс учащимся меряют температуру, предусмотрено регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств, учителя должны носить маски.
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