Виртуальное шествие к Цицернакаберду

Впервые за многие годы 24 апреля к мемориальному комплексу Цицернакаберд ("крепость ласточки") в Ереване не течёт людской поток - память жертв геноцида армян в Османской империи здесь почтило в пятницу лишь высшее руководство Армении. Граждан призвали воздержаться о посещения комплекса из-за угрозы распространения коронавируса. Все подступы к Цицернакаберду были перекрыты.

Премьер-министр Никол Пашинян с супругой возложили венок. Цветы к Вечному огню возложил президент Армен Саркисян. Поминальный молебен отслужил католикос всех армян Гарегин II.

В этом году исполняется 105 лет со того дня, как в Константинополе начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты. Были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей интеллигенции, в том видные писатели и поэты.

"Склоняя голову перед священной памятью мучеников армянского геноцида, мы вновь подтверждаем нашу приверженность восстановлению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов" Зограб Мнацаканян министр иностранных дел Армении

Накануне вечером по всей Армении свет на улицах погас, люди зажгли свечи в окнах своих домов или включили экраны телефонов. В 21 час по местному времени во всех церквях страны и армянских храмах за рубежом на протяжении 3-х минут звенели колокола. Все желающие могли принять участие в виртуальном шествии к Цицернакаберду, отправляя свои имена по смс на указанный номер, чтобы их потом проецировали вечером на колонны комплекса.

Армения и многие страны мира называют массовые убийства армян "первым геноцидом XX века", пик которого пришёлся на весну 1915 года. Турция говорит о "жертвах, обусловленных Первой мировой войной". Геноцид армян признали более 30 государств, в том числе Канада, Германия, Россия и Франция, а также 49 из 50 штатов США и округ Колумбия.