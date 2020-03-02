Щелканье кнутом под музыку в Баварии

«Goaßlschnalzen», или «треск кнута», - это баварская традиция, которая восходит к давним временам, когда кучера объявляли о своем прибытии в деревню с помощью щелканья кнутом.

В сегодняшних соревнованиях задача состоит в том, чтобы стучать кнутом в ритме музыки, ставшей неотъемлемой частью конкурса в 1970-х годах, когда в немецкой Баварии начались организованные чемпионаты.