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Щелканье кнутом под музыку в Баварии

«Goaßlschnalzen», или «треск кнута», - это баварская традиция, которая восходит к давним временам, когда кучера объявляли о своем прибытии в деревню с помощью щелканья кнутом.

В сегодняшних соревнованиях задача состоит в том, чтобы стучать кнутом в ритме музыки, ставшей неотъемлемой частью конкурса в 1970-х годах, когда в немецкой Баварии начались организованные чемпионаты.

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