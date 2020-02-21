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Жирный четверг в Венеции

Празднование Жирного четверга прошло в Венеции и сопровождалось шествием в масках, а перед собой толпа несла "чучело" быка. Это дань памяти событием XII века, когда Венеция дала отпор патриарху Ульрико Аквилейскому и его 12 повстанцам.

В качестве воспоминания о попытке восстания и своеобразной дани в последующие годы наследники Ульрико должны были посылать венецианскому дожу быка (символ патриарха), 12 кусков хлеба и 12 свиней (символ восставших лордов). Все эти символы были представлены на шествии, а искусственный бык в конце праздника был обезглавлен.

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