Жирный четверг в Венеции

Празднование Жирного четверга прошло в Венеции и сопровождалось шествием в масках, а перед собой толпа несла "чучело" быка. Это дань памяти событием XII века, когда Венеция дала отпор патриарху Ульрико Аквилейскому и его 12 повстанцам.

В качестве воспоминания о попытке восстания и своеобразной дани в последующие годы наследники Ульрико должны были посылать венецианскому дожу быка (символ патриарха), 12 кусков хлеба и 12 свиней (символ восставших лордов). Все эти символы были представлены на шествии, а искусственный бык в конце праздника был обезглавлен.