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В Нью-Дели представители оппозиционной Партии конгресса во главе с Соней Ганди выразили протест против нового закона о гражданстве. А на заседании парламента депутаты от 14 оппозиционных сил страны надели на руки черные повязки. Оппозиция называет новый закон дискриминационным, так как он предусматривает упрощенное представление индийского гражданства немусульманам из ряда соседних стран — Пакистана, Афганистана, Бангладеш — в случае их притеснений на родине, в то время как конституция Индии провозглашает равенство для всех вне зависимости от религии.

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