"Зеленая сделка" ЕС: когда и для чего?

_Глобальная инициатива ЕС, "Зеленая сделка" , коснется всех аспектов и деталей нашей жизни - от воздуха, которым мы дышим, до способов производства продовольствия и нового формата мобильности. Насколько реальна такая трансформация? _

"Зеленая сделка" - крупнейшая в истории ЕС коррекция экономического курса. Проект предполагает изменения во всех отраслях с прицелом на достижение глобальной цели - формированию в ЕС углеродно-нейтрального пространства через 30 лет. Для этого с 2021 года до 40% бюджета Общей сельскохозяйственной политики будет направляться на решение климатических задач. Первый рубеж "Зеленой сделки" - 2030 год. К этому времени предполагается добиться как минимум 40-процентного сокращения объема выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. Проект также предусматривает увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32 % в общей структуре энергопотребления и примерно такой же показатель экономии энергии.

Для этого Европе придется перенаправить 1-2% ВВП на развитие зеленой экономики - речь идет о развертывании новой инфраструктуры, госзакупках, научно-исследовательской работе, переоснащении промышленности и других нуждах.

По оценкам Еврокомиссии, достижение климатических задач -2030 потребует инвестиций в размере 260 миллиардов евро в год. Власти Большой Европы предлагают выделять по 45 миллиардов ежегодно в период с 2021 по 2027 гг. Но этого недостаточно. Большая часть инвестиционной нагрузки ляжет на плечи бизнеса и налогоплательщиков, свое веское слово должны будут сказать и правительства стран-членов.

Некоторые начали "ставить на зеленое", не дожидаясь сигнала из Брюсселя. Среди пионеров движения - Португалия. Страна, где 300 дней в году светит солнце и дуют ветра с Атлантики, стала идеальной площадкой для производства чистой энергии. Прошлым летом здесь, с опорой на кредиты Европейского инвестиционного банка, построили очередную ветряную электростанцию.

Хьюго Кошта, заместитель регионального менеджера энергетической группы EDP Renováveis, показывает и рассказывает: "У нас здесь - 13 турбин по 3,6 мегаватт каждая. Общая мощность станции - без малого 47 мегаватт. Мы обращались к местным производителям. Часть оборудования сделали в городе Авейру. Так мы продемонстрировали интересные результаты в плане размещения промышленных заказов на местах".

Страна, уже сегодня получающая 53% нужной ей энергии из возобновляемых источников, рассчитывает выполнить задачу по достижению углеродного нейтралитета к 2050 году. Власти напоминают: в марте 2018 года Португалия смогла выйти в плюс по показателю производства чистой энергии (тогда из возобновляемых источников было получено 103% от внутренних энергопотребностей).

Тенденция, которая, считают наблюдатели, может позволить Португалии экспортировать электричество. При условии преодоления проблем с инфраструктурой в Пиренях.

Катарина Розетта Пальма, экономист, специалист по окружающей среде и ресурсам, уточняет: "Все будет зависеть от формата управления сетью. Мы уже построили звенья, соединяющие нас с Испанией, сейчас ведется работа над другими подобными перекрестками. Но есть и другой аспект - реакция рынка на спрос. Здесь, как вариант, можно платить компаниям, бизнесу за снижение энергопотребления на пике спроса, чтобы перенаправить энергию туда, где она в дефиците".

Преобразования в энергосекторе, таким образом, влекут за собой перемены во всех областях жизни, в том числе и в социальной сфере. Педро Хорхе, президент Португальской ассоциации возобновляемых источников энергии, настроен оптимистично: "Я думаю, что Пиренейский полуостров при активном участии Португалии может стать своего рода европейским Катаром в том, что касается производства энергии из возобновляемых источников. Возьмите ветер, воду, солнце...при наличии достаточной инфраструктуры между Пиренеями и Францией мы будем иметь возможность поставлять тонны чистой электроэнергии".

"Зеленая сделка" открывает горизонты но кто будет оплачивать счета, необходимые для многолетнего путешествия к заветной цели? Новый президент Еврокомиссии Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить 100 миллиардов евро для финансирования перехода к низкоуглеродной экономике. Но этого бюджета недостаточно. Как быть?

Euronews поговорил на эту тему с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Euronews: "Итак, мы видели, как много сделала Португалия для перехода к более зеленой экономике, особенно в том, что касается возобновляемых источников энергии. Если государства-члены в состоянии так многого добиться сами, в чем значимость для них "Зеленой сделки ЕС"?

Валдис Домбровскис: "Речь идет не о выполнении отдельных задач, но о трансформации всего экономического процесса. "Зеленая сделка" прописывает именно этот момент - переход к углеродно-нейтральной экономике при сохранении социальной устойчивости.

Механизм справедливого перехода - часть общей картины, он будет интегрирован в структуру инвестиционного плана ЕС, направленного на мобилизацию финансов, нужных для перевода экономики на зеленые рельсы. Мы намерены в течение 10 лет привлечь минимум триллион евро инвестиций. Разработанный механизм справедливого перехода нацелен в первую очередь на поддержку регионов и отраслей, в наибольшей степени затронутых "Зеленой сделкой". Приведу вам в качестве примера угольную промышленность".

Euronews: "Что вы понимаете под зелеными инвестициями?"

Валдис Домбровскис: "В ЕС договорились о системе классификации, составили список экологически безопасных и устойчивых видов экономической деятельности. В нем шесть главных категорий - таких как адаптация к изменению климата, сохранение биоразнообразия, развитие циркулярной экономики, управление отходами, поддержка экосистем моря. Фактически это определяет вектор развития зеленой экономики завтрашнего дня, наши задачи на переходный период на пути к углеродно-нейтральному формату".

Euronews: "Обеспечение полного объема инвестиций для достижения всех поставленных задач обойдется гражданам очень дорого?"

Валдис Домбровскис: "С одной стороны, да, некоторые рабочие места исчезнут, а определенные виды ископаемого топлива подорожают. С другой стороны, будет расти число вакансий в зеленых отраслях, свет увидят проекты, которые позволят сделать переход к чистой энергетике финансово приемлемым".