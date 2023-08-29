Марош Шефчович сообщил, что Евросоюз приступает к выполнению "Зелёной сделки". В интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии обещал, что при этом будут строго соблюдаться интересы граждан и бизнеса.

Вице-председательЕвропейской комиссии Марош Шефчович взял под свой контроль перевод союзной экономики на чистые технологии и возобновляемые источники энергии. Курировавший до него "Зелёную сделку" стран ЕС Франс Тиммерманс на днях подал в отставку, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра Нидерландов. В интервью "Евроньюс" словак Шефчович сказал, что он будет в полной мере учитывать интересы общественности и бизнеса в борьбе с изменениями климата.

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Мы находимся в новой фазе. До сих пор мы много внимания уделяли законодательной работе. Теперь же мы будем также создавать политическую основу для "Зелёной сделки". Эта новая фаза будет столь же сложной, если не более сложной, поскольку мы приступаем к выполнению соглашения стран ЕС. Мы должны обеспечить, чтобы климатический переход был социально справедливым. Это поможет нашей экономике быть максимально конкурентоспособной.

Наш корреспондент Грегуар Лори спросил Мароша Шефчовича: «Вы уже знаете, как привлечь этой работе промышленность?»

Для этого я хотел бы представить серию, я бы сказал, структурированных круглых столов с представителями отраслей, которые больше всего будут затронуты "Зелёной сделкой". Они находятся под сильным давлением со стороны международных конкурентов на фоне климатических изменений. Наш бизнес должен знать, что мы с ним, и что мы боремся за его интересы. Мы хотим, чтобы он не только остался, но и процветал в Европе. ЕС были первой крупной экономикой, которая начала активно решать проблему климата. У нас есть великие компании, внедряющие отличные инновации. По-моему, мы должны тесно сотрудничать с нашими гражданами и с промышленностью, чтобы воплотить «Зелёную сделку» в жизнь. Мы должны продемонстрировать, что это наша стратегия роста.

Вы сказали, что четыре года назад новый состав Еврокомиссии осознал необходимость решительных действий. Так ли это сегодня, или у вас возникла усталость в отношении климических изменений?»

Бездействие на данном этапе было бы худшим из возможных решений. Достаточно посмотреть на то, что происходило этим летом. Стало больше наводнений и лесных пожаров. Страшно представить себе, как будет выглядеть следующее лето, если мы не будем действовать. Поэтому я считаю, что мы должны вести себя ответственно. Нам нужно активнее сотрудничать и усердно работать для достижения трёх всеобъемлющих целей: а именно, быть социально справедливыми, бороться с изменением климата и сделать нашу экономику конкурентоспособной.