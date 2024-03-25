Электорат ЕС стал меньше беспокоиться о климате

Со времени прошлых выборов в Европарламент граждане перестали воспринимать глобальное потепление как главную угрозу. Тем не менее флагманским проектом Брюсселя останется "Зелёная сделка" стран ЕС

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В преддверии европейских выборов этого года настроения электората заметно отличаются о тех, что были в 2019 году. Тогда во многих городах проходили марши в защиту планеты, против парниковых выбросов, за возобновляемые источники энергии. Главной темой предвыборной кампании была борьба с изменениями климата. Сегодня её считает приоритетом 52% респондентов, а 32% - второстепенным вопросом. Это показал проведенный для Euronews эксклюзивный опрос компании Ipsos. Согласно тому же опросу, 54% европейцев считают, что их покупательная способность важнее "зелёной сделки". Несмотря на такие изменения в обществе перед новым составом Еврокомиссии снова встанет задача остановить глобальное потепление.

Научный сотрудник Института Брейгеля Симоне Тальяпьетра:

В политическом отношении ситуация будет иной. Но климат остается главной проблемой для Европейского союза и для всего мира. Даже если закрывать на это глаза, климатический кризис останется и, к сожалению, в ближайшем будущем окажет свое влияние и на Европу.

Пандемия Covid-19, энергетический кризис, война в Украине и необходимость укрепления обороноспособности размывали климатическую повестку дня Брюсселя. Тем не менее Флагманским проектом Еврокомиссии останется "Зелёная сделка" стран ЕС. Более того, она войдёт в новых фазу и усилит соревнование на мировой арене Евросоюза с такими державами, как США и КНР.

Научный сотрудник Института Брейгеля Симоне Тальяпьетра:

Это не только забота об окружающей среде. Возможно, Евросоюз будет больше стремится к повышению своей конкурентоспособности и энергетической безопасности. Для такого континента, как Европа, импортировать 90% потребляемых ею нефти и газа, это недопустимо много. Вместо этого следует всё больше применять «зелёные» решения. Это способ обеспечить энергетическую безопасность и избежать ситуаций, с которыми мы сталкивались в течение последних трех лет. А структурное сокращение цен на энергию будет большим благом и для граждан.