«Зелёная сделка» Евросоюза обойдётся в 100 миллиардов

Европейская комиссия завершает работу над так называемой «зелёной сделкой», которая будет представлена на следующей неделе. Это соглашение стран-членов ЕС о предотвращении климатических изменений на планете.

После первого заседания в Брюсселе новой коллегии комиссаров председатель Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях документа:

«Я хочу проинформировать вас, что мы работаем над амбициозной задачей набрать для механизма справедливого перехода к чистой экономике, вместе с Европейским инвестиционным банком, 100 миллиардов евро на следующей бюджетный период».

Брюссель хочет, чтобы все страны-члены добились углеродной нейтральности, то есть сведения к нулю разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением. «Зелёная сделка" предполагает также улучшение термоизоляции домов и установку более эффективного отопления.

«Реновация зданий позволит людям уменьшить свои счета за коммунальные услуги, - сказала Эстер Эйсин из Фонда защиты дикой природы. - Придётся платить меньше за энергию, в домах станет теплее. Это создаст возможность для трудоустройства; нам понадобится рабочая сила, специалисты, техники, чтобы делать такой ремонт. Это яркий пример, того, как заручиться поддержкой обществв. Мы можем принести пользу людям, это будет хорошо для климата и окружающей среды ».

Главное экологическое ведомство Евросоюза предупредило в среду, что он, возможно, осуществляет неверную климатическую политику, которая не предотвратит глобального потепления.