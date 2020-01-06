Электровелосипед для прогулок по воде

Люди, возможно, так никогда и не смогут ходить по воде, но уже научились ездить по водной глади на велосипеде.

У Hydrofoiler XE-1 есть педали, электрический двигатель и аккумулятор. Он очень похож на электрический велосипед, только вместо колес у него крылья из углеродного волокна, с помощью которых он может двигаться по воде со скоростью до 20 км/ч.

Генеральный директор компании-производителя Manta5 Грег Джонстон объясняет: «У велосипеда подводные крылья и гребной винт. Они позволяют вам держаться на поверхности и двигаться вперед».

Электродвигатель питается от аккумулятора, которого хватит примерно на один час поездки по воде. Этого времени достаточно, чтобы, например, добраться от яхты до берега и обратно.

Новозеландская компания была основана в 2011 году. Свой первый прототип велосипеда на подводных крыльях она представила в 2017-м. Первые тридцать Hydrofoiler XE-1 достались спонсорам, которые поддерживали разработку этого необычного транспортного средства с самого начала.