Электровелосипед для прогулок по воде

Люди, возможно, так никогда и не смогут ходить по воде, но уже научились ездить по водной глади на велосипеде.
У Hydrofoiler XE-1 есть педали, электрический двигатель и аккумулятор. Он очень похож на электрический велосипед, только вместо колес у него крылья из углеродного волокна, с помощью которых он может двигаться по воде со скоростью до 20 км/ч.
Генеральный директор компании-производителя Manta5 Грег Джонстон объясняет: «У велосипеда подводные крылья и гребной винт. Они позволяют вам держаться на поверхности и двигаться вперед».
Электродвигатель питается от аккумулятора, которого хватит примерно на один час поездки по воде. Этого времени достаточно, чтобы, например, добраться от яхты до берега и обратно.
Новозеландская компания была основана в 2011 году. Свой первый прототип велосипеда на подводных крыльях она представила в 2017-м. Первые тридцать Hydrofoiler XE-1 достались спонсорам, которые поддерживали разработку этого необычного транспортного средства с самого начала.
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