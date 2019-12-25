Пудинг с королевского стола

Все могут короли: четыре поколения монаршей семьи Великобритании сообща приготовили рождественские пудинги. Резать, смешивать и взбивать пришлось всем – от королевы Елизаветы до ее правнука. Маленькому Джорджу помогали отец, принц Уильям, и дед, принц Чарльз.
Фотографии предпраздничных хлопот королевской семьи опубликовал Букингемский дворец. Пудинги, в которые по традиции запекли несколько монеток на счастье, предназначены для Королевского британского легиона — благотворительной организации, оказывающей помощь членам и ветеранам британских вооруженных сил и их семьям.
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