Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что Израиль по-прежнему готов противостоять Ирану в случае необходимости, несмотря на перемирие, достигнутое между Тегераном и Вашингтоном.

"Позвольте мне четко заявить: у нас все еще есть цели, которые мы должны выполнить, и мы достигнем их либо через соглашение, либо через возобновление боевых действий", - сказал Нетаньяху в телевизионном заявлении.

"Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой момент. Наш палец по-прежнему лежит на спусковом крючке. Это не конец кампании, а шаг на пути к достижению всех наших целей".

"Иран вступает в эту паузу потрепанным и слабым, как никогда".

Нетаньяху также ответил лидерам оппозиции, которые упрекнули его в том, что он согласился на перемирие до того, как Израиль достиг своих целей в войне.

Рабочие разбирают завалы в комплексе Тегеранского технологического университета Шариф, по которому, как утверждают иранские власти, был нанесен американо-израильский удар. Тегеран, 6 апреля 2026 г. AP Photo

"Как вы знаете, вчера вечером вступило в силу временное двухнедельное прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном при полной координации с Израилем", - сказал Нетаньяху в телевизионном заявлении.

"Нет, мы не были удивлены в последний момент", - сказал он.

Главный оппозиционер Израиля Яир Лапид назвал перемирие "дипломатической катастрофой" для Израиля, заявив, что Нетаньяху не смог достичь поставленных перед страной целей.

Нетаньяху поставил ликвидацию или, по крайней мере, серьезную деградацию ядерной программы Ирана в качестве главной цели войны, назвав ее "экзистенциальной угрозой" для Израиля.

Он также призвал ослабить баллистический ракетный потенциал Ирана, ослабить или, возможно, свергнуть иранский режим и ограничить региональное влияние Тегерана путем нанесения ударов по сети его союзников.

В своем телевизионном заявлении Нетаньяху рассказал о достижениях войны.

"Мы уничтожили не только существующие ракеты, но и заводы по их производству. Сейчас Иран стреляет из того, что осталось в его запасах, и эти запасы неуклонно сокращаются", - сказал он.

"Мы нанесли серьезный ущерб ядерной программе Ирана, уничтожив важнейшие объекты инфраструктуры и центрифуги", - заверил Нетаньяху, добавив, что Израиль обеспечит вывоз из Ирана обогащенного урана.

"Мы разрушили финансовые сети и сети по производству оружия Стражей революции", - сообщил израильский премьер, отметив, что в ходе кампании также были разрушены сталелитейные заводы, нефтехимические комплексы и транспортная инфраструктура Ирана.

"Мы нанесли серьезный удар по репрессивному аппарату режима. Мы уничтожили тысячи его боевиков и продемонстрировали, что можем добраться до них в любом месте", - сказал Нетаньяху.

Иранские проправительственные демонстранты сжигают флаги США и Израиля в Тегеране, 8 апреля 2026 года AP Photo

Нетаньяху также отдал должное сотрудничеству Израиля с Соединенными Штатами в этой войне.

"Вместе мы начали историческую операцию, крупнейшую из всех, которые когда-либо видел Ближний Восток", - сказал он.

"Такое партнерство между Израилем и Соединенными Штатами в борьбе с нашим главным врагом также беспрецедентно".