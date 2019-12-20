Биохимик стала "Мисс Америка-2020"

Камилла Шриер из штата Вирджиния стала новой "Мисс Америка". Обошедшая 50 других конкурсанток 24-летняя Камилла окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Девушка планирует получить ученую степень в области фармацевтики. Во время конкурсного интервью Шриер рассказала о важности науки и безопасности лекарств в домашних условиях. Второй год подряд девушки не принимают участия в конкурсе купальников. Корону победительнице вручила "Мисс Америка-2019" Нина Франклин из Нью-Йорка. Конкурс проводится с 1921 года. В первый раз он прошел в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.