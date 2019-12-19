Система здравоохранения — жертва конфликта на востоке Украины

Украинские военные и вооруженные формирования сепаратистов (в поддержке которых обвиняют Россию) начали отвод войск и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины.
Вооруженный конфликт на территории Луганской и Донецкой областей Донбасса начался в апреле 2014 года. Его жертвами уже стали около 13 тысяч человек.
Система здравоохранения в регионе сильно пострадала. 1,3 миллиона человек вдоль линии соприкосновения нуждаются в жизненно необходимой медицинской помощи.
Пожилое Золотое
Поселок Золотое-3 находится примерно в двух километрах от линии разграничения сил в Донбассе, и большинство его жителей бежали от конфликта. Большинство оставшихся — пожилые люди. Вдоль самой линии соприкосновения 30% жителей составляют люди старше 60 лет. Это самый высокий процент пожилых людей, нуждающихся в оказании гуманитарной помощи. Большинство этого стареющего населения страдает от хронических заболеваний, и система здравоохранения с трудом справляется с ними.
Нехватка рабочей силы
По оценкам, около 1500 медицинских работников покинули район, расположенный вблизи линии соприкосновения сил. В поликлинике Золотого работают только три медсестры с пониженным окладом. Им также приходится посещать пациентов на дому.
Испанское отделение неправительственной организации "Врачи мира", финансируемое гуманитарной помощью ЕС, начало работу в Луганской области в 2015 году. Его сотрудники заполняют пробел в местных людских ресурсах двумя мобильными медицинскими подразделениями. На одном из них мы направились в Золотое-3.
Команда "Врачей мира" приняла сегодня около 40 пациентов. Их осмотрели, выслушали и выписали лекарства. В бригаде есть психолог, акушерка, терапевт и медсестра. Ежедневно они объезжают одну из 9 разных локаций — каждую их которых они посещают 2-3 раза в месяц.
"Нас тут бросили"
Галине 81 год. Она вдова и живет на пенсию эквивалентную 100 евро. В поликлинику она приходит за психологической поддержкой и лекарствами от диабета. По ее словам, получить специализированную медицинскую помощь сложно, как с материальной точки зрения, так и с логистической. Галина считает, что власти бросили ее и этот город.
Гуманитарная помощь ЕС
Гуманитарная помощь ЕС стабильно поступала во время войны. По рассказам местных жителей и медиков, помощь была оказана в равной степени по обе стороны линии соприкосновения, хотя потребности труднее оценить в районах, не контролируемых правительством.
Международное финансирование здравоохранения на востоке Украины сократилось до 38% в 2018 году с 98% в 2014 году.