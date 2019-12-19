Система здравоохранения — жертва конфликта на востоке Украины

Украинские военные и вооруженные формирования сепаратистов (в поддержке которых обвиняют Россию) начали отвод войск и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины.

Линия соприкосновения сил в зоне конфликта на востоке Украины. Октябрь 2019 OSCE

Вооруженный конфликт на территории Луганской и Донецкой областей Донбасса начался в апреле 2014 года. Его жертвами уже стали около 13 тысяч человек.

Система здравоохранения в регионе сильно пострадала. 1,3 миллиона человек вдоль линии соприкосновения нуждаются в жизненно необходимой медицинской помощи.

Пожилое Золотое

Поселок Золотое-3 находится примерно в двух километрах от линии разграничения сил в Донбассе, и большинство его жителей бежали от конфликта. Большинство оставшихся — пожилые люди. Вдоль самой линии соприкосновения 30% жителей составляют люди старше 60 лет. Это самый высокий процент пожилых людей, нуждающихся в оказании гуманитарной помощи. Большинство этого стареющего населения страдает от хронических заболеваний, и система здравоохранения с трудом справляется с ними.

В Золотом у нас 1629 зарегистрированных пациентов. Каждую пятницу к нам приезжает терапевт: принимает людей, назначает лечение, в манипуляционном кабинете мы эти назначения выполняем. Вырос у нас сахарный диабет, гипертония, ИБС (ишемическая болезнь сердца). Особенно, сахарный диабет, на нем можно поставить первый акцент Ольга Полякова медсестра

Нехватка рабочей силы

По оценкам, около 1500 медицинских работников покинули район, расположенный вблизи линии соприкосновения сил. В поликлинике Золотого работают только три медсестры с пониженным окладом. Им также приходится посещать пациентов на дому.

До войны у нас был врач-терапевт, стоматолог, гинеколог и детский терапевт. Когда началось эта АТО люди уезжали, бросали работу, даже не брали расчет, потому что боялись... Алла Чеметьева жительница Золотого-3

Испанское отделение неправительственной организации "Врачи мира", финансируемое гуманитарной помощью ЕС, начало работу в Луганской области в 2015 году. Его сотрудники заполняют пробел в местных людских ресурсах двумя мобильными медицинскими подразделениями. На одном из них мы направились в Золотое-3.

1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna

Команда "Врачей мира" приняла сегодня около 40 пациентов. Их осмотрели, выслушали и выписали лекарства. В бригаде есть психолог, акушерка, терапевт и медсестра. Ежедневно они объезжают одну из 9 разных локаций — каждую их которых они посещают 2-3 раза в месяц.

Мы предоставляем комплексные услуги первичной медико-санитарной помощи, направления на вторичную и третичную медицинскую помощь, а также бесплатные лекарства. Есть действительно много срочных потребностей, например, транспортное сообщение, которое до сих пор не обеспечено. Нехватка рабочей силы все еще здесь присутствует Олена Конопкина испанское отделение НПО "Врачи мира"

"Нас тут бросили"

Галине 81 год. Она вдова и живет на пенсию эквивалентную 100 евро. В поликлинику она приходит за психологической поддержкой и лекарствами от диабета. По ее словам, получить специализированную медицинскую помощь сложно, как с материальной точки зрения, так и с логистической. Галина считает, что власти бросили ее и этот город.

Мы были в центре этого района. Мы были на виду. Сейчас мы на линии размежевания. Нас все бросили. У нас нет ЖЭКа, никакого начальства нет, мы брошены сами по себе Галина Полищук жительница Золотого-3

Гуманитарная помощь ЕС

Гуманитарная помощь ЕС стабильно поступала во время войны. По рассказам местных жителей и медиков, помощь была оказана в равной степени по обе стороны линии соприкосновения, хотя потребности труднее оценить в районах, не контролируемых правительством.

Если говорить о развитии событий на местах. Мы готовы изменить наши приоритеты и оказывать помощь везде, где это необходимо, до тех пор, пока нам предоставляется доступ, до тех пор, пока нашим партнерам предоставляется доступ к нуждающимся. Независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение или нет, гуманитарная помощь будет необходима по крайней мере в течение года или двух в будущем Срдан Стоянович гуманитарная помощь ЕС

Международное финансирование здравоохранения на востоке Украины сократилось до 38% в 2018 году с 98% в 2014 году.