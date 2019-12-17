Блеск "Еврооскара" в Берлине

Премия Европейской киноакадемии, Европейский "Оскар" или премия "Феликс" вручается с 1988 года лучшим представителям европейского кино. В этом году, церемония вручения прошла 7 декабря в Берлине, собрав настоящих грандов европейского кинематографа.

Премия за выдающиеся достижения в мировом кино в этом году была вручена французской актрисе Жульет Бинош, карьера которой давно вышла за пределы европейского континента. Премию за достижения всей жизни получил немецкий режиссер Вернер Херцог, снявший такие фильмы как "Агирре, гнев божий" (1972) и "Фицкарральдо" (1982).

Среди гостей был замечен Педро Альмодовар – икона испанского кинематографа, а также режиссеры-новички Ладж Ли и Нора Финшелдт, чьи дебютные картины "Отверженные" и "Крушители системы" были высоко оценены критиками и публикой.

Великолепные женские наряды придали этой 32-й премии Европейской киноакадемии еще больше блеска.