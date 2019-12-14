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Ледяной лабиринт в Вашингтоне

В центре американской столицы в эти выходные можно прогуляться по ледяному лабиринту, высота стен которого свыше двух метров.

По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 55 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.

Внутри лабиринта используется подсветка, а сверху он накрыт тентом, так как согласно прогнозу погоды в столице США два дня подряд будет идти дождь.

Лабиринт открыт для посетителей с 13 по 15 декабря.

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