Ледяной лабиринт в Вашингтоне

В центре американской столицы в эти выходные можно прогуляться по ледяному лабиринту, высота стен которого свыше двух метров.
По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 55 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.
Внутри лабиринта используется подсветка, а сверху он накрыт тентом, так как согласно прогнозу погоды в столице США два дня подряд будет идти дождь.
Лабиринт открыт для посетителей с 13 по 15 декабря.
Другие No Comment
Мигранты на Лесбосе: жизнь в оливковой роще
Пакистан: контрабандный ликер ушел под каток
"Олимпиада восстановления" и покинутый город
Жёсткая посадка на городскую улицу
Активисты Greenpeace на фасаде Еврокомиссии
"Рэй" - иероглиф 2019 года в Японии
Морской Санта-Клаус и подводный ангел
"Протестный вертеп" в Калифорнии
Джонсон и Корбин: финишная прямая
В Индии нашли кобру с двумя головами
Клубы пара над Варшавой
Новая работа Бэнкси появилась в Бирмингеме
Новая Зеландия: спасение пострадавших при извержении
Femen встретили Путина в Париже