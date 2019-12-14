100-летняя электростанция взлетела на воздух

В Детройте снесли историческую электростанцию. Здание, которому было более 100 лет, подорвали, чтобы освободить место для завода Jeep. Построенная в 1915 году станция принадлежала DTE Energy. Она сначала работала на угле, а позже была переоборудована для работы на природном газе. Электростанция закрылась в 2008 году. "Электростанция Conners Creek сыграла важную роль в экономическом росте Детройта и является неотъемлемой частью истории города", - заявил по случаю сноса Тревор Лауэр, президент DTE Electric. Территория, на которой раньше размещался этот объект инфраструктуры, отныне будет использоваться для парковки джипов, производимых рядом на заводе Fiat Chrysler.
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