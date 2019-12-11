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"Протестный вертеп" в Калифорнии

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"Протестный вертеп" в Калифорнии

Неоднозначную реакцию вызвало решение руководства Объединенной методистской церкви Клермонта (штат Калифорния, США) в преддверии Рождества поместить в клетки фигуры Иисуса, Иосифа и Девы Марии. Одни считают, что церковь таким образом выражает несогласие с жесткой миграционной политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Другие говорят, что этой акцией теряющая прихожан методистская церковь пытается привлечь к себе внимание.

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