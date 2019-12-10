Новая Зеландия: спасение пострадавших при извержении

Неблагоприятные погодные условия помешали спасателям разыскать восьмерых человек, пропавших без вести после начала извержения вулкана вблизи побережья. Десятки туристов находились поблизости, когда из кратера с грохотом вырвалось мощное облако пепла и раскалённого пара. По меньшей мере пять человек при этом погибли.

Извержение началось во второй половине дня в понедельник. Несмотря на опасность, несколько вертолётов приземлились на острове Уайт, их экипажи помогли эвакуировать спасшихся, среди которых несколько человек, получивших серьёзные ожоги. Поиски оставшихся будут продолжены, когда появится возможность. С неоднократно пролетавших над островом самолётов пропавших без вести обнаружить не удалось.

Остров Уайт – вершина подводного вулкана, расположенный в 50 км от основной территории Новой Зеландии.