"Наказание коллективного характера"

У России есть достаточное основание оспорить в Спортивном арбитражном суде решение Всемирного антидопиногового агентства о запрете российским спортсменам в течении четырех лет выступать под национальным флагом. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пресс-конференции в Париже после завершения саммита нормандской четвёрки. По его словам, коллективный характер наказания противоречит Олимпийской хартии:

«Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера».

Полную поддержку решению ВАДА высказал Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США, по мнению которого, употребление допинга российскими спортсменами – организовано на государственном уровне:

«Мы знаем, что их поведение не изменилось. Российские власти предержащие, которые было отказались от такой государственной программы, продолжают нарушать договоренности, достигнутые ими с Всемирным антидопинговым агентством, спортивным сообществом, олимпийским движением; продолжают скрывать тот факт, что эта государственная система всё ещё существует».

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК выполнит любое решение как ВАДА, так и Лозаннского арбитража. При этом он подчеркнул, что Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Токио, должны быть выше всех политических разногласий.