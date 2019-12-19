Планы Федерера на 2020 год: поехать на Олимпиаду и сыграть в ЮАР

Роджер Федерер завершил сезон на третьем месте в рейтинге ATP. Однако это не помешало ему установить новый рекорд: Федерер стал единственным в истории теннисистом, который на протяжении 1000 недель (почти 20 лет!) не покидает топ-30 мирового рейтинга.

Он абсолютный рекордсмен по числу побед на турнирах Большого шлема, но останавливаться на достигнутом Федерер даже и не думает. На вопрос, какие планы у него на наступающий 2020 год чемпион отвечает просто:

- Буду много тренироваться, чтобы выиграть еще турниры. Также было бы неплохо выступить на Олимпийских играх в Токио.

Помимо спорта Федерер уделяет много времени благотворительности, особенно на Африканском континенте. Кстати, в феврале следующего года в Южной Африке состоится выставочный матч Федерера с Рафаэлем Надалем. Место выбрано не случайно - мать Федерера родилась именно в ЮАР.

- Я уже двадцать лет выступаю на крупных турнирах, но ни разу не играл в ЮАР. Я считаю, что это неправильно, поэтому решил исправить эту ошибку.

Встреча Федерера и Надаля состоится 7 февраля в Кейптауне. Как ожидается, это будет самый посещаемый теннисный турнир в истории.