WADA лишила Россию права на участие в спортивных состязаниях

Новые санкции от WADA - Всемирное антидопинговое агентство запретило России принимать участие в международных спортивных состязаниях в ближайшие 4 года. Это означает, что российский триколор не будет развеваться, например, на Олимпийскийх играх в Токио и Пекине или на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Соответствующее решение в понедельник вынес исполком WADA за нарушение Россией антидопинговых норм. Вместе с тем, запрет не полный, "чистые" российские спорстмены все же смогут состязаться, но только в нейтральном статусе.

Вот, что заявил глава WADA Крейг Риди: "Были собраны убедительные доказательства того, что в Московской антидопинговой лаборатории производились манипуляции с пробами. Причем это делалось в том числе и незадолго до приезда экспертов WADA в Москву".

Власти России, как и ожидалось, выразили негодование в связи с новыми санкциями. И пригрозили опротестовать решение WADA. Технически Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может это сделать в течение 21 дня.

"Мы реформировали по сути всю систему, у нас новое руководство лаборатории, - заявил в этой связи министр спорта РФ Павел Колобков. - Это делалось вместе с советниками Всемирного антидопингового агентства. Они работали здесь в течение двух лет, и за эти годы мы проделали невероятную работу. И с точки зрения законодательства министерство спорта постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы, мы все выполняем".

Впрочем, глава РУСАДА Юрий Ганус в беседе с журналистами признался, что лично ему шансы опротестовать решение исполкома WADA представляются "нулевыми".

Отметим, что санкции в отношении России не будут распроняться на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Эксперты WADA по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 года по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Он был основан на расследовании комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте от 2016 года и строился на копии базы данных, которую сделал Григорий Родченков, бежавший в США.