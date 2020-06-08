Париж: суд над экс-главой IAAF в связи с российским допинг-скандалом

В Париже в понедельник начинается процесс, связанный с коррупцией и допинговым скандалом в российской лёгкой атлетике.

Перед судом предстал Ламин Диак, бывший президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций. Сенегальца обвиняют в даче и получении взяток, злоупотреблении доверием и отмывании денежных средств.

По данным следствия, Диак скрывал допинговые нарушения российских атлетов, а полученные за это взятки тратил на политические кампании в Сенегале.

На скамье подсудимых также юридический советник Диака, выступавший посредником между президентом и российской стороной, и экс-глава антидопингового комитета Ассоциации.

Ещё трое обвиняемых в зале суда отсутствуют. Сенегал отказался экстрадировать сына Диака, которого называют одним из ключевых участников коррупционной схемы. Не поехали в Париж и двое россиян, ордер на арест которых был выдан год назад: бывший глава Федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв и бывший тренер сборной по бегу на длинные дистанции Алексей Мельников.