Как пережить зимние холода? Японский опыт "довольных обезьян"

Как пережить зимние холода? Решение нашли работники ботанического сада японского острова Хоккайдо. Для десятков обезьян, которые находятся на их попечении, здесь создали спа с горячими ваннами: каждый декабрь в бассейн заливают кипяток, чтобы поддерживать высокую температуру для приматов. Авторы концепции вдохновлялись японской традицией нырять в горячие источники с наступлением холодов.
Посетители ботанического сада говорят, что обезьянки выглядят довольными и расслабленными. Условия спа для них будут поддерживать до начала мая.
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