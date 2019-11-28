В Албании извлекают из-под обломков людей

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 26 ноября в Албании, возросло до 40 человек. При этом подземные толчки продолжаются.

Несколько десятков зданий рухнули или были сильно повреждены. Правительство страны ввело 30-дневное чрезвычайное положение в двух наиболее пострадавших от землетрясения городах - Дурресе и Тумане.

По данным спасателей, из-под обломков домов живыми были извлечены около 50 чудом уцелевших человек. Поиски осложняются афтершоками, спустя трое суток по-прежнему ощущаются сильные толчки.