Пожар в викторианском отеле Истборна

Из-за пожара пришлось эвакуировать персонал и постояльцев отеля Claremont в британском приморском городе Истборне. Пламенем были охвачены все 4 этажа и крыша здания. Построенное во второй половине 19-го века, оно считается главной достопримечательностью Истборна и одним из красивейших памятников архитектуры викторианской эпохи.

На место происшествия прибыли 12 пожарных расчётов, сделавших всё от них зависящее, чтобы спасти здание отеля.

Эвакуированных временно разместили в местной мэрии. По данным властей, никто не пострадал и пропавших без вести нет. Причины возгорания выясняются.