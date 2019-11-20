Лондон: рождественская сказка в садах Кью

В Лондоне королевские ботанические сады Кью засверкали миллионом ярких огней. Посетителей ждут несколько световых инсталляций вдоль тропы протяженностью 2.7 км: водопад рождественских огней, причудливым образом подсвеченные деревья и световые проекции на фасаде знаменитой оранжереи "Пальмовый дом". Путешествие сопровождается праздничной музыкой. Посетители также смогут побывать в недавно открывшемся после реставрации здании "Темперейт хаус", в котором расположена из крупнейших сохранившихся викторианских теплиц. Фестиваль света проходит в садах Кью уже седьмой год подряд и завершится 5 января 2020 года.