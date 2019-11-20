Бразилия: дом из стеклянных бутылок

Необычный дом появился в сельской местности бразильского штата Сан-Паулу. Строение возведено из шести тысяч стеклянных бутылок. Айвон Мартинс начала строительство после смерти своего сына. Идея родилась в том числе и потому, что Айвон стала замечать вокруг огромное количество выброшенной стеклотары. По словам Айвон, использованный материал сократил расходы на строительство жилья и пусть не много, но улучшил состояние окружающей среды. В доме есть коридор, спальня, кухня и ванная комната. Теперь Айвон думает о том, чтобы найти материал для изготовления мебели.