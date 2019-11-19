Сириец обнимается с тиграми и львами

Самер аль-Хомши обнимается с тиграми и львами. В его частном зоопарке недалеко от Дамаска 37 животных. Кроме представителей семейства кошачьих, здесь есть медведи, птицы, собаки и овцы. На корм для зверей он ежедневно тратит почти 200 долларов. Кое-какие средства получается выручить за счет продажи появляющихся в неволе малышей. Аль-Хомши надеется, что когда-нибудь его частный зверинец превратится в одну из главных достопримечательностей сирийской столицы.