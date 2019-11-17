Индия: школьный протест в защиту экологии

В ряде городов Индии школьники и студенты вышли на акции протеста под лозунгами в защиту экологии и с требованием усилить борьбу с загрязнением воздуха. Демонстранты призывали власти сажать больше деревьев, ужесточить ограничения для транспорта с использованием ископаемого топлива и усилить контроль за деятельностью промышленных предприятий.

Особенно сложная ситуация с загрязнением воздуха сохраняется в Нью-Дели, где из-за неблагоприятной экологической обстановки на минувшей неделе вновь были закрыты школы. Причиной смога называли пал сухостоя в полях, однако запрет этой практики не решил проблему.