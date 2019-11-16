Возвращение "жёлтых жилетов" и снова беспорядки

Место битвы — Париж, как и год назад.
Демонстрации "желтых жилетов", вышедших на улицы французской столицы в честь первой годовщины начала протестов против повышения цен на топливо и социального неравенства, снова привели к беспорядкам.
На юго-востоке Парижа протестующие, некоторых из которых одеты в черное и скрывающие свои лица, разгромили отделение банка, автобусные остановки, жгли автомобили и мусорные баки.
Полиция была вынуждена применить против них слезоточивый газ. Требования демонстрантов остаются прежними:
17 ноября 2018 года так называемое движение "желтых жилетов" мобилизовалось по всей стране, возмущенное экономической политикой Эммануэля Макрона. Тогда число участников протестов приближалось к 300 тысячам. В результате президент страны отказался от налога на топливо и обещал направить 10 миллиардов евро на решение проблем протестующих.
С течением времени накал страстей поутих, число протестующих сократилось в разы, но спустя год лидеры движения призвали сторонников выйти на улицы городов в честь годовщины массовых протестов.
С утра манифестанты временно перекрыли парижскую кольцевую автодорогу. Полиция Парижа сообщает о нескольких десятках задержанных.