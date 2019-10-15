Красный День Колумба в США

День Колумба , который отмечается в США 12 октября, ознаменовался в городах Сан-Франциско и Провиденсе нападением на статуи великого мореплавателя. Вандалы облили их красной краской. К постаменту памятника в Сан-Франциско была прикреплена таблички с надписью "Прекратить празднование геноцида". Слово "геноцид" было написано и на статуе. А Колумба в Провиденсе забрызгали.

Монумент в Сан-Франциско уже привели в порядок. Работники коммунальных служб очистили памятник от краски и удалили граффити.

Изваяния пострадали предположительно от рук сторонников переименования Дня Колумба в День коренных народов. Активисты говорят, что борются за справедливость и хотят вместо Колумба чтить память индейцев, изгнанных с этих земель.