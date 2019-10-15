"Стена жвачки" в Сиэтле

Рынок Пайк-Плейс в Сиэтле привлекает толпы туристов. Именно там находится известная "стена жвачки".

50-метровый участок стены, покрытый жеваными резинками, оставленными посетителями. Традиция началась в начале 1990-х и, после нескольких тщетных попыток избавиться от разноцветных жвачек, в 1999 году администрация рынка объявила стену туристической достопримечательностью.

Посетители не просто оставляют жвачки на поверхности стены, к ним они прилепляют записки, в которых нередко признаются в любви.

Спустя тридцать лет с момента своего создания стена в равной степени вызывает восторг и отвращение как у туристов так и у местных жителей. В последний раз стену очистили паром четыре года назад, собрав около тонны застывшей резиновой массы.