Мапуче требуют вернуть земли предков

Сотни представителей коренных народов Чили выступили с требованием уважать права индейцев и вернуть им землю предков. В столице Сантьяго прошла антиправительственная манифестация. Одетые в традиционные одежды мапуче мужчины, женщины и дети потребовали прекратить насилие в отношении их общин. В ходе мирной акции произошло несколько стычек с полицией. После того, как в правоохранителей полетели петарды, те применили слезоточивый газ. Конфликт между властями и мапуче продолжается с конца XIX века. В результате военной кампании правительства 1862—1886 годов исконные территории индейцев в Араукании оказалась в составе Чили.